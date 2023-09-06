Развитием СЭЗ в ДНР займутся сотрудники кадрового агентства АНО «Россия — страна возможностей»

Эксперты кадрового агентства организации помогут участникам СЭЗ в ДНР других новых регионах России. Фото: Пушилин/ТГ

Кандидаты кадрового агентства платформы «Россия — страна возможностей» займутся консультациями и организационно-правовой поддержкой участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в ДНР. Об этом сообщили «КП Донецк» в АНО «Россия – страна возможностей».

— Эксперты кадрового агентства президентской платформы «Россия – страна возможностей» сформировали команду для поддержки потенциальных участников СЭЗ в новых регионах. К работе приступили участники проекта «Лидеры России» и кадрового конкурса «Лидеры возрождения», организованного при поддержке Владимира Путина для тех, кто хочет помочь наладить жизнь в новых регионах, — заявили в организации.

АНО «Россия — страна возможностей» создана в мае 2018 года. Организация помогает каждому жителю России получить возможности для развития, общения и обмена опытом. Наблюдательный совет организации возглавляет Владимир Путин.

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