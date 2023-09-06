Школы и вузы ДНР будут работать дистанционно 7 и 8 сентября

7 и 8 сентября школы и вузы ДНР будут работать дистанционно (архивное фото) Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьники и студенты Донецкой Народной Республики будут учиться дистанционного 7 и 8 сентября. Об этом в телеграм-канале заявила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

— Обращаю ваше внимание на то, что 7 и 8 сентября учебный процесс в школах и профессиональных образовательных организациях Донецкой Народной Республики будет организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — заявила Колударова.

Ранее часть школ ДНР начала работать в очном формате, часть — продолжила в дистанционном. Такое решение власти региона приняли исходя из просьб родителей и соображений безопасности.

Напомним, что ежегодно 8 сентября отмечается День освобождения Донецка от немецко-фашитских захватчиков. В этот день в 1943 году Донбасс был освобожден от войск Гитлера. Одной из главных стратегических точек линии укреплений был курган Саур-Могила, за который советские войска вели ожесточенные бои

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