В Иловайске планируют ремонт поликлиники с полной заменой системы отопления

В последнее время в регионе уделяют особое внимание работе медучреждений Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На территории ДНР продолжают подготовку социальных объектов к работе в отопительный сезон. Так, в городе Иловайске к предстоящей зиме практически полностью готовы все соцучреждения. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Руслан Дудников.

- По домам и соцсфере тоже готовимся, соцсфера готова практически полностью. В последнее время уделили особое внимание больнице и поликлинике, где заменили порядка 20 радиаторов трубопроводы внутри помещения. Идет работа по подготовке кровель, текущий ремонт запорной арматуры, готовим технику к зиме - у нас одна комбинированная дорожная машина, мы ее переоборудуем, - рассказал градоначальник.

По словам мэра, на сегодняшний день подготовка к отопительному сезону в городе идет по плану. Среди первоочередных задач - отремонтировать кровлю в двух детских садах, а в планах на 2024 год - ремонт поликлиники с полной заменой окон и системы отопления.

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