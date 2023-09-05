Более 44% жителей проголосовали на досрочных выборах депутатов Горсовета Донецка

В ДНР завершился шестой день досрочного голосования на выборах депутатов донецкого горсовета и Народного Совета (архивное фото) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам шестого дня досрочного голосования в Донецкой Народной Республике на выборах депутатов Народного Совета явка составила 43,01%. Об этом заявили в пресс-службе центральной избирательной комиссии России.

— По состоянию на 18:00 5 сентября явка на досрочные выборы депутатов городского совета Донецка составила 44,62%. На выборах депутатов Народного Совета ДНР проголосовали 43,01% избирателей, — отметили в ведомстве.

В ЦИК добавили, что голосование на досрочных выборах продолжается также и в других новых регионах России — ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, что ранее в ДНР отметили высокую активность жителей региона на досрочном голосовании. В ряде районов Республики члены избирательной комиссии приходят к жителям в дома и квартиры. Такой формат голосования выбрали из соображений безопасности.

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