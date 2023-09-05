В СЦКК ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк просроченными ракетами

Ракета ВСУ с истекшим гарантийным сроком эксплуатации попала в жилой дом на улице Туполева в Донецке. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка просроченными ракетами утром 5 сентября. Их гарантийный срок работы истек 30 лет назад — в 1993 году. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник применил американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, выпущенные с самолета, гарантийный срок эксплуатации которых истек в далеком 1993 году. Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, — заявили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в результате обстрела погибла женщина 1937 года рождения, пострадали три мирных жителя. Повреждено два дома на улице Туполева и четыре машины.

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