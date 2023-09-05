В Макеевке открыли спортивную площадку ГТО

Площадка ГТО, которую открыли в Макеевке, стала первой в ДНР (архивное фото). Фото: ДАН

В Макеевке открылась новая спортивная площадка ГТО. Первая площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Донецкой Народной Республике оборудована современными тренажерами и специальными снаряда для выполнения физических упражнений. Об этом заявил мэр Макеевки Владислав Ключаров.

— Открытие спортивной площадки ГТО — это лишь один из шагов в развитии спортивной инфраструктуры нашего города. Мы продолжим работу над созданием новых спортивных объектов и организацией мероприятий, которые будут способствовать активному образу жизни и развитию спортивного потенциала наших горожан, — заявил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что на площадке каждый житель Макеевки сможет проверить свою физподготовку, сдать нормативы ГТО и получить награду.

Напомним, что ранее монтаж новой спортивной зоны начался в Мариуполе.

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