Число пострадавших в Куйбышевском районе Донецка возросло до двух, погиб мужчина

Ранение получили две мирные жительницы Донецка, один мужчина погиб (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По уточненным данным, число пострадавших в Куйбышевском районе Донецка возросло до двух. Погиб один мирный житель. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

— При обстреле Куйбышевского района по улице Ленкоранская погиб мужчина 1951 года рождения. Ранена женщина 1951 и мужчина 1993 годов рождения. Повреждены многоквартирные жилые дома по улицам Ленкоранской и Зуевская, — отметил градоначальник.

Глава гордаминистрации добавил, что пострадал мирный житель Петровского района.

— При обстреле Петровского района по улице Возрождения ранен мужчина 1973 года рождения. По улице Полухина поврежден частный жилой дом, — добавил Алексей Кулемзин.

Напомним, что за день ВСУ выпустили по Донецкой Народной Республике свыше трехсот боеприпасов. Повреждены 19 домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.

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