В Мариуполе завершили установку 44 остановочных павильонов

Специалисты установили 44 новых остановочных павильонов в Мариуполе. Фото: Минтранс ДНР

Строители из Санкт-Петербурга завершили монтаж 44 новых остановок в Мариуполе. Они расположены по маршруту движения трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

— Большое внимание специалисты Санкт-Петербурга уделяют развитию транспортной инфраструктуры подшефного города. Петербуржцы обновили парк, восстановили трамвайное движение, закончили монтаж 44 новых трамвайных остановок. Ремонтные работы для обеспечения трамвайного движения строители из города на Неве проводят в несколько этапов, — заявили в ведомстве.

В Минтрансе ДНР подчеркнули, что установку новых павильонов в приморском городе продолжат.

Напомним, что в Мариуполе также начали ремонт одной из городских площадей. Здесь установили монумент художнику Архипу Куинджи, который был родом из приморского города. Рядом с памятником, который восстановило РВИО, установят картины живописца.

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