Ремонт трассы «Амвросиевка — Мариуполь» в ДНР завершили за четыре месяца

Движение по отремонтированному участку трассы отрыли Денис Пушилин, Евгений Солнцев и Владимир Тужилин. Фото: Минтранс ДНР

Глава Правительства ДНР Евгений Солнцев и врио Главы Республики Денис Пушилин открыли движение по отремонтированной трассе «Амвросиевка – Тельманово – Мариуполь». 62-километровый участок трассы восстановили в сжатые сроки — за четыре месяца. Дорога свяжет три района ДНР с Мариуполем.

— Для Республики трасса имеет стратегическое значение. Она способна пропускать порядка семи тысяч грузовых и пассажирских автомобилей в сутки. Благодарю всех специалистов компании «Мостовик» за отличную работу. Впереди еще два участка трассы. Уверен, с ними вы справитесь так же успешно, — заявил премьер-министр Евгений Солнцев.

Солнцев подчеркнул, что дорога свяжет три района ДНР с Мариуполем и сделает передвижение по Республике комфортным и безопасным. Она необходима и для аграриев — трасса значительно упростит логистику и ускорит отгрузку сельскохозяйственной продукции.

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