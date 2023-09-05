ВСУ ранили мужчину в Куйбышевском районе Донецка

ВСУ ранили мужчину и повредили два детских сада в Куйбышевском районе Донецка (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских боевиков ранен мужчина, а также повреждены два детских сада. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
— При обстреле Куйбышевского района по улице Рабфаковская ранен мужчина 1952 года рождения. По улице Зуевская повреждения получил детский сад № 364, — заявил мэр.
Алексей Кулемзин добавил, что украинские боевики повторно обстреляли детский сад в Куйбышевском районе Донецка. Прямое попадание снаряда ВСУ зафиксировано в детский сад №119.
Напомним, что ранее при обстреле вооруженных формирований пострадал парень 2006 года рождения в Киевском районе Донецка. Под огнем боевиков также оказался район парка отдыха и территория художественного музея «Арт-Донбасс».
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