«Почта Донбасса» выпустила набор, посвященный Герою России и ДНР Ольге Качуре

Набор, посвященный Ольге Качуре, уже поступил в продажу. Фото: пресс-служба «Почты Донбасса»

«Почта Донбасса» выпустила филателистический набор, посвященный Герою России и Донецкой Народной Республике Ольге Качуре. Памятные блок и конверт изготовлены лимитированным тиражом в тысячу экземпляров.

— Наш новый выпуск посвящен Ольге Качуре, отважной защитнице Донбасса с позывным «Корса», первой женщине-командиру реактивного дивизиона, Герою Донецкой Народной Республики и Герою Российской Федерации, — отметили в организации.

Конверт, посвященный Ольге Качуре, стоит 42 рубля, блок — 100 рублей. Конверт с сувенирным штемпелем, посвященный защитнице Донбасса, обойдется покупателем в 185 рублей.

Напомним, что ранее в Горловке открыли мемориал, посвященный Ольге Качуре. Защитница Республики погибла 3 августа 2022 года в результате обстрела поселка Верхнетроицкое со стороны ВСУ.

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