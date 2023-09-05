«Почта Донбасса» выпустила набор, посвященный Герою России и ДНР Ольге Качуре

Набор, посвященный Ольге Качуре, уже поступил в продажу. Фото: пресс-служба «Почты Донбасса»
«Почта Донбасса» выпустила филателистический набор, посвященный Герою России и Донецкой Народной Республике Ольге Качуре. Памятные блок и конверт изготовлены лимитированным тиражом в тысячу экземпляров.
— Наш новый выпуск посвящен Ольге Качуре, отважной защитнице Донбасса с позывным «Корса», первой женщине-командиру реактивного дивизиона, Герою Донецкой Народной Республики и Герою Российской Федерации, — отметили в организации.
Конверт, посвященный Ольге Качуре, стоит 42 рубля, блок — 100 рублей. Конверт с сувенирным штемпелем, посвященный защитнице Донбасса, обойдется покупателем в 185 рублей.
Напомним, что ранее в Горловке открыли мемориал, посвященный Ольге Качуре. Защитница Республики погибла 3 августа 2022 года в результате обстрела поселка Верхнетроицкое со стороны ВСУ.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Ну нате, получите, мужики! - Какой была легендарная Корса
В Донбассе погибла женщина-полковник командир дивизиона «Градов», Герой России (подробнее)