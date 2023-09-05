На территории музея «Арт-Донбасс» нашли осколки боеприпасов ВСУ

Фрагменты боеприпасов ВСУ нашли на территории художественного музея в Донецке, сам музей не пострадал, заявил мэр. Фото: Кулемзин/ТГ

На территории художественного музея в Донецке «Арт-Донбасс» обнаружили осколки снарядов вооруженных формирований Украины. Само здание музея не пострадало. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Осколки найдены возле художественного музея «Арт-Донбасс». Сам музей не пострадал, — заявил градоначальник.

Разрушения обнаружили в парке культуры и отдыха Киевского района — боеприпасы ВСУ повредили тротуары и лавочки.

Напомним, что ранее стало известно об одном пострадавшем в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Ранение получил парень 2006 года рождения, его доставили в больницу. Ранее ранение получила мирная жительница Петровского района 1959 года рождения.

Всего за сутки ВСУ ранили 11 мирных жителей ДНР, среди них трое детей. Погибли два человека в Мироновском.

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