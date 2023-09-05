Юнармейцы ДНР могут получить дополнительные баллы для поступления в вузы России

За проявленную активность юнармейцев поощряют. Фото: сайт Главы ДНР

У юнармейцев ДНР появилась возможность получить дополнительные баллы для поступления в вузы России. Об этом сообщил ДАН начальник штаба регионального отделения всероссийского движения «Юнармия» в ДНР «Молодая гвардия - Юнармия» Виктор Пудак.

Он отметил, что если раньше юнармейцы Республики вели работу в качестве местной организации, то уже с июля стали частью большой российской семьи, где вся регистрация ведется через мобильное приложение «Юнармеец». Благодаря ему можно заработать дополнительные баллы.

- Данное приложение - это система, которая высчитывает активность работы юнармейцев. Туда приходит ряд задач, конкурсы и юнармейцы, участвуя в различных всероссийских мероприятиях, набирают баллы, а приложение высчитывает количество баллов, которое юнармеец получает после окончания школы и те баллы, которые они могут дополнительно получить при поступлении в ряд вузов, - пояснил Пудак.

Полный перечень вузов и условия получения юнармейцами дополнительных балов представлены на официальном сайте Юнармии.

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