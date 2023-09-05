Юбилейную медаль учредят в честь первой годовщины вхождения ДНР в состав России

30 сентября 2022 года четыре новых субъекта вошли в состав России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике учредят юбилейную медаль в честь первой годовщины ее вхождения в состав России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что для жителей региона это стало очень значимым событием, так как многие из них приложили немало сил, чтобы Донбасс вернулся домой. Эту дату приближали и единомышленники за пределами Республики.

- Мы приняли решение учредить юбилейную медаль в честь первой годовщины принятия ДНР в состав Российской Федерации, - заявил Пушилин.

Сообщается, что разработкой и изготовлением новой награды по традиции займутся донецкие мастера. Дизайн они пока еще держат в секрете.

Напомним, что 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России. Уже 2 октября Конституционный суд Российской Федерации признал данные документы законными.

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