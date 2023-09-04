Нижегородцы завершили ремонт в пищеблоках школ Горного и Зугрэса

Строители провели капитальный ремонт в пищеблоках двух школ ДНР. Фото: Минобрнауки ДНР

В школах Зугрэса и поселка Горное завершился капитальный ремонт в пищеблоках. Строители из Нижегородской области отремонтировали пол и стены, заменили двери и установили инженерные сети. В Горном подрядчик также заменил крыльцо для пищеблока — старое было в аварийном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

— Нижегородские строители завершили ремонт пищеблока в школе поселка Горное. Специалисты нижегородской компании ООО «СтройГарантия» подготовили песчаное основание под пол и заливку его бетоном, оштукатурили и покрасили стены, выложили плиткой полы и стены. Установили новые двери. Провели электричество, воду, канализацию и вентиляцию. Установили новое оборудование и бытовую технику, — отметили в Минобрнауки.

В ведомстве подчеркнули, что капитальный ремонт также провели в пищеблоке школы Зугрэса. Строители из Нижнего Новгорода заменили все инженерные сети. Сейчас специалисты устанавливают новую линию электропередачи, чтобы подключить электроплиту, пароконвектомат и мойку посуды.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сахалинская область завершила ремонт в школе искусств города Шахтерска в ДНР

Специалисты восстановили памятник Петру Чайковскому в Шахтерске (подробнее)