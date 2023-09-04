Пушилин заявил о тяжелом состоянии подорвавшегося на ВОП мужчины в Макеевке

Пострадавший после подрыва на ВОП мужчина находится в тяжелом состоянии, заявил Денис Пушилин (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Центрально-Городском районе Макеевки на взрывоопасном предмете подорвался мужчина. Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

— Получил ранение мужчина в Центрально-Городском районе Макеевки (подрыв на ВОП, тяжелое состояние). Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, — отметил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что в результате украинских атак за день в ДНР пострадали два ребенка и один подросток. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

Всего за день вооруженные формирования Украины 34 раза обстреляли Донецкую Народную Республику с применением кассетных боеприпасов и ракет из реактивной системы залпового огня. В Мироновском погибли два человека, восемь мирных жителей получили ранения. В Донецке пострадали женщина и подросток.

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