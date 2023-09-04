Глава Минтранса ДНР поручил ускорить выпуск нового транспорта на маршруты

Новые транспорт на улицах Донецка должен появится в ближайшее время (архивное фото). Фото: Минтранс ДНР

Глава министерства транспорта ДНР Владимир Тужилин поручил ускорить выпуск нового транспорта на маршруты. Ранее первые партии новых автобусов принял Донецк. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— Уже в текущем году жители Республики должны почувствовать существенные улучшения в работе пассажирского транспорта. Способствовать этому будет обновление подвижного состава транспортных предприятий Республики. Первые партии новых автобусов уже принял Донецк. На данном этапе стоит задача ускорить процессы по выводу их на маршруты, — отметил глава Минтранса.

Владимир Тужилин добавил, что до конца года новые транспорт появится и в других городах Донецкой Народной Республики.

Напомним, что ранее в Донецк из Москвы передали десять автобусов большой вместимости.

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