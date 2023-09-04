При обстреле центра Донецка 4 сентября ранение получил подросток

Подросток и женщина пострадали при обстреле центра Донецка 4 сентября (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По уточненной информации, в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ 4 сентября ранение получил подросток 2006 года рождения. Пострадала также одна женщина. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Артема ранен мальчик - подросток 2006 года рождения, по проспекту Ватутина ранена женщина 1949 года рождения, — заявили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в результате обстрела повреждены жилые дома по пяти адресам на улице Университетская, проспектах Мира и Ватутина. Также украинские боевики обстреляли троллейбусное депо «Донэлектроавтотранс», «Первый Республиканский супермаркет» на улице Ватутина и парковку возле магазина «Молоко» на улице Розы Люксембург.

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