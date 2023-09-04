Суд приговорил военного ВСУ к 25 годам тюрьмы за убийство двух жителей Мариуполя

Суд назначил Прокопчуку наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике вынесли приговор в отношении 30-летнего старшего разведчика-оператора разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Виталия Прокопчука, застрелившего несколько людей в Мариуполе. Об этом сообщили «КП» в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Судом было установлено, что Прокопчук в период с 20 марта по 12 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции в здании отделения «Ощадбанка», расположенного в городе Мариуполь, расстрелял из ручного пулемета трех мирных жителей, передвигавшихся по улице. От полученных ранений двое из них скончались на месте, а одному мужчине, получившему ранение в ногу, удалось скрыться.

Теперь украинский военный, открывший огонь по людям, признан виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном по политическим и идеологическим мотивам, покушении на убийство, а также жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Прокопчуку наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заявили в прокуратуре.

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