В Мариуполе за год построят ледовую арену со стрелковым тиром

Новый спортивный объект построят по просьбе жителей города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К сентябрю 2024 года в Мариуполе построят ледовый дворец. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Военно-строительная компания».

Там уточнили, что спортивный объект будет возведен на территории будущего мариупольского филиала Нахимовского военно-морского училища. Помимо самой ледовой арены, там обустроят стрелковый тир. Все это построят по просьбе жителей города.

- Здесь нахимовцы и все желающие смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием и стрельбой, - рассказали в компании.

Сообщается также, что архитектурный облик дворца будет выдержан в едином стиле с основными зданиями училища. Работы уже ведутся - строители полностью подготовили котлован и плиту фундамента для арены, возводят стены, колонны и монолит цоколя. Ежедневно на стройке трудятся 9 единиц техники и до 85 человек.

Ледовое поле смонтируют по самым современным технологиям, оно будет иметь размеры 60×30 метров - в соответствии с требованиями международной Федерации хоккея.

Весь спорткомплекс займет два этажа. Помимо самого катка и стрелкового тира, здесь также расположат трибуну, тренажерный зал и залы для занятий боевыми искусствами, сауну и буфет.

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