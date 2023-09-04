Мэр Приходько возложил цветы к памятнику основателю Горловки

Мэр поздравил горловчан с Днем города. Фото: ТГ/Приходько

В ДНР отмечают 244-й годовщину со дня образования Горловки. В населенном пункте проходит ряд праздничных мероприятий. Так, утром 4 сентября глава местной администрации Иван Приходько возложил цветы к памятнику основателю города Петру Николаевичу Горлову.

Мэр обратился к горловчанам с теплыми пожеланиями.

- От всего сердца желаю Городу воинской славы и трудовой доблести новых ярких страниц в его славной истории, а вам, дорогие друзья - здоровья, счастья и благополучия, успехов во всех начинаниях! - написал он в своем телеграм-канале.

Градоначальник также поздравил горожан с 80-й годовщиной со дня освобождения Горловки от немецко-фашистских захватчиков и пожелал им свято чтить бессмертный подвиг солдат и офицеров Красной Армии, партизан и тружеников тыла, спасших город от оккупационного ига.

- Призываю вас передавать славу об освободителях Горловки из поколения в поколение. Желаю счастья, мира и благополучия каждому дому и каждой семье, - отметил он.

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