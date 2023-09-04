Моргун рассказал про важность восстановления промышленности в Мариуполе

Без восстановления промышленности не удастся вернуть в город всех мариупольцев. Фото: ТГ/Солнцев

В Мариуполе идет крупнейшая стройка страны, ход которой лично контролируют российские власти. Сегодня портовый город ДНР отстраивают 16 регионов РФ. Об этом заявил в своем-телеграм-канале мэр Мариуполя Олег Моргун, который провел рабочую встречу с депутатом Госдумы России Казбеком Тайсаевым.

Градоначальник рассказал гостю о масштабном восстановлении города и глобальной помощи в этом субъектов Российской Федерации. Говорили также о промышленном потенциале Мариуполя и возможностях интеграции с крупнейшими промышленными центрами страны.

- В городе идет активная фаза восстановления. Это объекты критической инфраструктуры, городской жилой фонд, соцкультбыт. Далее - промышленность. Без нее мы не сможем вернуть в город всех мариупольцев, которые в результате боевых действий были вынуждены уехать, - отметил Моргун.

По словам мэра, в этом направлении также ведется колоссальная работа.

- И у меня нет сомнений в том, что со временем мы не только возобновим, но и приумножим промышленный потенциал города, - подчеркнул он.

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