Горящая трава едва не стала причиной крупного пожара в Новоазовском районе ДНР

В центральных, юго-восточных и юго-западных районах Республики соблюдается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Фото: МЧС России

В селе Виноградное Новоазовского района ДНР возник сильный пожар на открытой местности. Загорелась сухая растительность, и огонь быстро распространился на большую территорию. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что по прибытии огнеборцев пожар уже охватил 8 гектаров растительности и грозил перекинуться на расположенные рядом жилые дома.

- Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС удалось не допустить распространение огня на частный жилой сектор. Всего огнем уничтожена сухая растительность на площади 15 га, - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что в тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 16 сотрудников пожарно-спасательного отделения.

Тем временем в МЧС ДНР напомнили, что в центральных, юго-восточных и юго-западных районах Республики соблюдается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса, а в северо-восточных и южных районах - высокая пожароопасность 4-го класса.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 100 гектаров растительности уничтожили за сутки природные пожары в ДНР

Из-за аномальной жары выгорело рекордное количество сухой растительности в Донецкой Народной Республике (подробнее)