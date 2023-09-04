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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 5:41

Горящая трава едва не стала причиной крупного пожара в Новоазовском районе ДНР

В селе Виноградное на юге Донецкой Народной Республики сгорели 15 гектаров сухой растительности
Ирина ДМИТРИЕВА
В центральных, юго-восточных и юго-западных районах Республики соблюдается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Фото: МЧС России

В центральных, юго-восточных и юго-западных районах Республики соблюдается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Фото: МЧС России

В селе Виноградное Новоазовского района ДНР возник сильный пожар на открытой местности. Загорелась сухая растительность, и огонь быстро распространился на большую территорию. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что по прибытии огнеборцев пожар уже охватил 8 гектаров растительности и грозил перекинуться на расположенные рядом жилые дома.

- Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС удалось не допустить распространение огня на частный жилой сектор. Всего огнем уничтожена сухая растительность на площади 15 га, - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что в тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 16 сотрудников пожарно-спасательного отделения.

Тем временем в МЧС ДНР напомнили, что в центральных, юго-восточных и юго-западных районах Республики соблюдается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса, а в северо-восточных и южных районах - высокая пожароопасность 4-го класса.

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