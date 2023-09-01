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НовостиОбщество1 сентября 2023 13:13

На первый курс медуниверситета в Донецке зачислили более 700 студентов

Команда Минздрава России поздравила преподавателей и студентов ДонГМУ с Днем знаний
Виктория ПОДАРОВА
Университет принял свыше семисот студентов в 2023 году. Фото: Минздрав ДНР

Университет принял свыше семисот студентов в 2023 году. Фото: Минздрав ДНР

На первый курс Донецкого государственного медицинского университета имени М. Горького Минздрава России зачислено более 700 студентов. Будущие медики будут учиться в единственном вузе региона, где можно получить высшее медицинское образование. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

— Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького Минздрава России, имеющий более чем 90-летнюю историю, является единственным вузом в ДНР, где можно получить высшее медицинское образование. По итогам основного набора в 2023 году на первый курс было зачислено 714 студентов, — отметили в пресс-службе.

В Минздраве поздравили студентов и преподавателей вуза, пожелав успехов в научной деятельности, работе и учебе.

Напомним, что ранее в Мариуполе и Волновахе для медиков выделили служебные квартиры. Врачи из других регионов России будут жить в них, пока работают в местных больницах и медцентрах.

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