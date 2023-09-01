В Мариуполе создадут экотехнопарк для утилизации и переработки мусора

Проект строительства экотехнопарка в Мариуполе заложен в мастер-план города (архивное фото) Фото: Андрей АБРАМОВ

Современный экотехнопарк по переработке отходов производства и потребления построят в Мариуполе. Комплекс предприятий будет перерабатывать строительные, медицинские и биологические отходы в приморском городе. Об этом сообщили в пресс-службе Единого научно-исследовательского и проектного института пространственного планирования России.

— Реализация данного проекта позволит дополнительно обеспечить спрос на вторичное сырье, отбираемое при сортировке ТБО на комплексах переработки мусора в ДНР, а также повысить долю утилизируемых производственных отходов. На предприятиях экотехнопарка планируется внедрить инновационные технологии, которые помогут исключить негативное воздействие на окружающую среду, — процитировали слова главного специалиста архитектурно-планировочной мастерской Татьяны Уваровой в организации.

Напомним, что Мариуполь может стать одним из самый «умных» городов России благодаря внедрению АПК «Безопасный город».

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