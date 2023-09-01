В обновленном краеведческом музее Волновахи открылась первая выставка

Копии произведений коллекции музея древнерусской культуры и искусства для музея Волновахи готовили год. Фото: Минкультуры ДНР

В Краеведческом районном музее Волновахи впервые после ремонта открылась выставка. Экспозиция «Лики русской иконы» посвящена православному искусству и сформирована из реконструкций и копий избранных произведений коллекции Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Об этом сообщили в министерстве культуры ДНР.

— Выставка в обновленном здании музея стала возможной благодаря Центральному музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Межобластному научно-реставрационному художественному управлению. Посетители музея смогут увидеть в экспозиции разнообразие великого иконописного наследия отечественных мастеров, образы, созданные для соборных храмов и домовых часовен, открыв для себя удивительный миру русского православного искусства, — заявили в ведомстве.

Глава Минкультуры России Ольга Любимова подчеркнула, что реставраторы год воссоздавали образа специально для музея в Волновахе.

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