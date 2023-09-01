За месяц между ДНР и другими регионами РФ проведено 70 тысяч почтовых отправлений

«Почта Донбасса» приняла и отправила около 70 тысяч почтовых отправлений за август 2023 года (архивное фото). Фото: ДАН

«Почта Донбасса» за август провела 70 тысяч обменов с «Почтой России». На территорию Донецкой Народной Республики доставили 50 тысяч почтовых отправлений, в другие регионы России передали около 20 тысяч отправлений. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— Почта Донбасса осуществляет обмен с Почтой России в штатном режиме 5 раз в неделю. Напоминаем, что отправить в другие субъекты РФ, а также получить из других субъектов РФ можно простые, заказные почтовые отправления и почтовые отправления с объявленной ценностью. Из любого региона РФ можно заказать отправление с наложенным платежом до 50 тыс. рублей, — заявили в почтовом операторе Республики.

В организации подчеркнули, что простую письменную корреспонденцию можно пересылать в любую точку мира. С 1 сентября начали действовать новые правила — теперь при отправке посылки или письма оператору необходимо предоставить паспорт, при отправке от имени другого человека — доверенность.

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