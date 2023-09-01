ВСУ за сутки выпустили по ДНР 138 боеприпасов

Боевики за сутки ранили десять мирных жителей в Донецке, Ольгинке, Благовещенке (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 138 боеприпасов, в том числе ракет из РСЗО и боеприпасов с кассетной боевой частью. Ранения получили десять мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Ольгинке, Благовещенке. Повреждены шесть домов в Киевском, Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано. За сутки Представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ, — отметили в ведомстве.

Под огнем боевиков 31 августа 2023 года оказались шесть населенных пунктов региона — Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Луганское и Ольгинка.

— На донецком направлении ВСУ совершили 38 обстрелов из РСЗО (зажигательные), артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, на горловском — один обстрел из артиллерии 122 мм, на ясиноватском — четыре обстрела из артиллерии 155 мм.

На волновахском направлении военные эксперты СЦКК ДНР зафиксировали один обстрел из артиллерии 155 мм.

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