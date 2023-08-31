В Донецке почтили память детей, погибших во время конфликта в Донбассе

Участники мероприятия почтили память погибших детей минутой молчания и возложили к мемориальному комплексу цветы. Фото: Донецкое региональное отделение партии «Единая Россия»

В Донецке почтили память погибших детей Донбасса. На территории мемориального комплекса «Аллея ангелов» накануне 1 сентября состоялась памятная акция «Они не услышат школьный звонок». Об этом сообщила ДАН представитель Донецкого регионального отделения «Единой России» Елена Фесенко.

Она отметила, что с начала украинской агрессии в ДНР погибли 228 детей. Сегодня на памятном месте для них прозвучал символичный первый звонок. Участники мероприятия почтили память погибших детей минутой молчания и возложили к мемориальному комплексу цветы.

По словам Фесенко, акция проходит в Донецке уже не первый год по инициативе общественного движения «Донецкая Республика». В этом году в ней участвовали активисты ОД «ДР» и «Молодой Республики», представители партии «Единая Россия», молодежного парламента ДНР и школьники города.

- Несмотря на последний день каникул, дети пришли сегодня, чтобы почтить память своих сверстников, которых забрала эта страшная война. Мы всегда будем помнить и чтить погибших. Они действительно стали нашими Ангелами, - процитировала она слова директора гимназии № 6 Альбины Афенченко, присутствовавшей на мероприятии.

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