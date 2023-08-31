В Мариуполе организовали мастер-класс по балету для детей

Мастер-класс по балету провели для детей в Мариуполе. Фото: Львова-Белова/ТГ

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова организовала в Мариуполе мастер-класс по балету для детей. В будущем балетная школа может появится на базе Центра детского и юношеского творчества в приморском городе.

— Мариуполь постепенно восстанавливается и расцветает. От местной жительницы к нам пришло обращение с просьбой помочь с возрождением в городе балетной школы. Две ее дочки-двойняшки учились балету девять лет. И мечтают продолжать, ведь танец в их сердцах навсегда. Пригласили провести мастер-класс профессиональных артистов балета и опытных преподавателей – Альберта Загретдинова из Ростовской области, Алексея Шлыкова и Екатерину Ярощук из Краснодарского края, — заявила Львова-Белова.

Детский омбудсмен подчеркнула, что в Мариуполе может появится балетная студия. Ее планируют открыть в Центре детского и юношеского творчества. Сейчас в нем завершается капитальный ремонт.

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