Минпромторг России оснастит пищеблоками более 700 школ и детсадов ДНР

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить горячее питание для школьников во всех регионах России. Фото: Минстрой РФ

Министерство промышленности и торговли России поставит новые пищеблоки в детские сады и школы Донецкой Народной Республики. Всего комплекты оборудования получат свыше 700 школ и садов в регионе. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

— Министерство промышленности и торговли РФ в этом году полностью оснастит пищеблоками 361 детский сад, — заявили в ведомстве.

Новое оборудование для пищеблоков получат 357 региона.

Напомним, что регион-шефы доставят в школе Донецкой Народной Республики более восьми тысяч единиц оборудования для пищеблоков. Тем временем нижегородские строители завершают работы по установке нового кухонного оборудования в школах Харцызска, Иловайска, Зугрэса и Горном. Обеспечить во всех школах региона горячее питания для детей получил Владимир Путин.

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