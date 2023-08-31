В Старобешевском районе ДНР полностью завершили уборку зерновых

Еще в одном районе Республики полностью завершилась уборочная кампания (архивное фото). Фото: ДАН

Аграрии завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики на 100%. Об этом сообщил глава района Николай Михайлов.

— В Старобешевском районе завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур урожая 2023 года. На сегодняшний день местными аграриями убрано 100% ранних зерновых и зернобобовых культур урожая 2023 года: озимой пшеницы более 21225 га, ярового ячменя 7025 га, яровой пшеницы 50 га, овса — 100 га, гороха — 100 га, — отметил глава района.

Напомним, что ранее уборочная кампания завершилась в Новоазовском и Володарском районах Республики. Аграрии региона к концу августа завершили уборку полей в Амвросиевском и Волновахском районах на 81,1% и 88,4% соответственно, в Шахтерском — на 90,9%.

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