За три месяца в отделения фонда «Защитники Отечества» в ДНР поступило свыше семи тысяч обращений

В фонде обсудили организацию процесса выдачи удостоверения ветерана военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях с мая 2014 года. Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Более семи тысяч обращений поступило во все отделения фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике за три месяца работы. Чаще всего к сотрудникам организации обращаются за помощью в получении статуса ветерана боевых действий. С визитом в донецкое отделение фонда прибыла начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

— За три месяца работы в донецком филиале и двух его отделениях принято более 7 тысяч обращений. Чаще всего ветераны, члены их семей и семьи погибших военнослужащих обращаются за содействием в вопросах получения статуса ветерана боевых действий, полагающихся выплат, оформлении документов, медицинской реабилитации и психологической помощи, — заявили в организации.

Мария Костюк ознакомилась со статистикой обращений, лично пообщались с психологом филиала, социальными координаторами и их подопечными, а также провела совещание. Его темой стала организация процесса выдачи ветеранских удостоверений защитникам Донбасса с мая 2014 года.

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