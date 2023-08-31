В ДНР создан Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений

Совет при Главе ДНР будет заниматься разработкой единых подходов к решению проблем в этноконфессиональной сфере. Фото: Пушилин/ТГ

Указом врио Главы ДНР в регионе создан Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. Председателем Совета является Глава ДНР. Цель нового консультативного и совещательного органа — создание атмосферы лояльности и уважения межнациональных и межконфессиональных отношениях. Соответствующий документ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Основными задачи Совета являются обеспечение взаимодействия госоганов ДНР, местных администраций, НКО, общественных и религиозных объединений по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений, разработка единых подходов к решению проблем в этноконфессиональной сфере, а также участие в деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — сказано в документе.

В состав Совета вошел Денис Пушилин, главы министерств и ведомств, а также руководитель религиозных и общественных организаций.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 31 августа 2023 года.

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