В Москве нарисовали граффити в честь Александра Захарченко

Мурал в честь Александра Захарченко появился на одной из стен в Москве. Фото: АГ ДНР

Граффити в честь первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко нарисовали на одной из стен в Москве. Рисунок сопровожден подписью: «У нас одна цель — воссоединение с Родиной, а Родина — это Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

— В Москве нарисовали граффити в честь первого Главы ДНР Александра Захарченко. 31 августа Александр Владимирович погиб в теракте, устроенном украинскими спецслужбами. Сегодня вся Республика чтит его память, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в 2018 году. Сегодня его память почтил врио главы Республики Денис Пушилин, а мэр Донецка совместно с представителями администрации возложили цветы к месту гибели Захарченко.

Ранее в СК РФ по ДНР заявили, что расследование по делу о гибели Александра Захарченко завершено.

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