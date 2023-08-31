За лето в Мариуполе поженились 225 пар

Свадебный бум в Мариуполе продолжается Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мариуполе за три летних месяца зарегистрировано 225 браков, среди них семь браков с иностранцами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— В Мариуполе продолжается свадебный бум. Только за три летних месяца специалисты городского отдела ЗАГС зарегистрировали 225 браков. Всего с начала работы ЗАГСа в Мариуполе браком сочетались 359 пар. За этот период было зарегистрировано семь браков с иностранцами, — отметили в администрации.

Начальник городского отдела ЗАГС Мариупольского городского управления юстиции Виктория Симилетова добавила, что с мариупольскими девушками заключают браки граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдовы и Азербайджана, которые приехали восстанавливать приморский город.

Напомним, что первый брак в Мариуполе зарегистрировали 27 августа 2022 года. А 10 июля — День семьи, любви и верности — в Мариуполе поженились девять пар.

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