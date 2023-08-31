В ДНР почтили память погибшего пять лет назад Александра Захарченко

Бюст Александра Захарченко установлен на Аллее героев в парке имени Ленинского Комсомола в Донецке. Фото: ОД ДНР

В Донецкой Народной Республике почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко. Он трагически погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.

— Мы помним первого Главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко простым, жизнерадостным, смелым, грозным для врага. Потому и напал на него противник не на поле боя, а исподтишка, подло. Пять лет уже нет с нами Героя Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, — отметил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Глава Правительства Республики Евгений Солнцев подчеркнул, что Александр Захарченко был народным лидером, ставшим символом Донбасса.

— Он любил людей, делал все, чтобы им помочь и отдал жизнь за свой народ. Поэтому многие воспринимают его гибель как личную трагедию. Мужественный герой. Человек с большой буквы. Светлая память и благодарность за все, что успел совершить. Мы помним! — добавил Солнцев.

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