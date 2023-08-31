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НовостиОбщество31 августа 2023 6:20

В ДНР почтили память погибшего пять лет назад Александра Захарченко

Власти ДНР почтили память первого Главы ДНР, который погиб 31 августа 2018 года
Виктория ПОДАРОВА
Бюст Александра Захарченко установлен на Аллее героев в парке имени Ленинского Комсомола в Донецке. Фото: ОД ДНР

Бюст Александра Захарченко установлен на Аллее героев в парке имени Ленинского Комсомола в Донецке. Фото: ОД ДНР

В Донецкой Народной Республике почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко. Он трагически погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.

— Мы помним первого Главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко простым, жизнерадостным, смелым, грозным для врага. Потому и напал на него противник не на поле боя, а исподтишка, подло. Пять лет уже нет с нами Героя Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, — отметил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Глава Правительства Республики Евгений Солнцев подчеркнул, что Александр Захарченко был народным лидером, ставшим символом Донбасса.

— Он любил людей, делал все, чтобы им помочь и отдал жизнь за свой народ. Поэтому многие воспринимают его гибель как личную трагедию. Мужественный герой. Человек с большой буквы. Светлая память и благодарность за все, что успел совершить. Мы помним! — добавил Солнцев.

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