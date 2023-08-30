Более трехсот малышей родились в Мариуполе с начала 2023 года

Некоторым малышам при рождении дали достаточно редкие имена. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе с начала этого года родились 318 малышей. Такую статистическую информацию обнародовали в администрации города.

Там уточнили, что мальчики опередили девочек по уровню рождаемости.

- В мариупольском роддоме на свет появились 157 девочек и 161 мальчик, - заявили в мэрии.

Тем временем сотрудники городского отдела ЗАГС рассказали, что некоторым малышам мариупольцы при рождении дали достаточно редкие имена - такие, как Николетта, Айна, Алессандра, Эванджелина, Агата, Алия, Роксолана, Всеволод, Мирон, Амин или Лука.

Вместе с тем, горожане не отказываются и от традиционных имен для своих новорожденных детей.

- Все также популярны имена Александр, Анастасия, Мария, София, Максим, Даниил, Артем, Анна, - заявила начальник городского отдела ЗАГС Мариупольского городского управления юстиции Виктория Симилетова.

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