Мужчина погиб при обстреле автомобильной дороги между Макеевкой и Ясиноватой в ДНР

Украинские войска обстреляли автомобильную дорогу в ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В среду, 30 августа, украинские войска обстреляли автомобильную дорогу между Макеевкой и Ясиноватой. В результате этого погиб мирный житель. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- В результате обстрела дороги между населенными пунктами Ясиноватая и Макеевка погиб мужчина, - проинформировал он.

По словам Пушилина, в этот день на территории Республики были ранены 13 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, в Петровском и Кировском районах Донецка, Старомихайловке и Светлодарске.

- Всем оказывается необходимая медицинская помощь, - заверил глава региона.

Сообщается также, что мирные города ДНР пережили еще один день ожесточенных обстрелов со стороны ВСУ. Противник выпустил по ним 204 боеприпаса, включая авиаракеты AMG-88 Harm, ударные БПЛА, артиллерийские снаряды калибром 122, 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

Обстрелами повреждены 24 дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры в ДНР.

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