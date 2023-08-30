Интенсивные тренировки по эвакуации проведут в школах ДНР

В учебных заведениях имеется необходимый запас воды, средств пожаротушения и тревожные кнопки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интенсивные тренировки по эвакуации проведут с учащимися школ ДНР. Об этом сообщили ДАН в Министерстве образования и науки Республики.

- Со школьниками, чьи родители выбрали очный формат обучения в школах Донецка, Макеевки, Докучаевска, Дебальцево и других населенных пунктов, в течение сентября будут проведены интенсивные тренировки по эвакуации, в том числе с представителями службы МЧС, - заявили там.

В министерстве отметили, что ввиду опасности обстрелов дистанционный формат обучения сохранится в Горловке и Ясиноватой, а также в некоторых районах Донецка и Макеевки.

- К сожалению, реальность обстрелов городов и районов Республики остается. И для нас первоочередная задача обеспечить безопасность детей и сотрудников в образовательных организациях, - подчеркнули в ведомстве.

Сообщается также, что в школах ДНР подготовили укрытия и убежища на случай артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. В образовательных учреждениях есть необходимый запас воды, средств пожаротушения и тревожные кнопки.

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