Командированные в Мариуполь медики будут проживать в комфортных условиях (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе сдали в эксплуатацию общежитие для медиков, которые приезжают в город на время командировок. Для проживания врачей со всех уголков России в Мариуполе будет открыто общежитие со всеми удобствами, кондиционерами в каждой комнате и большой столовой. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Московской области.

— Строители из Московской области полностью восстановили конструктив здания, отремонтировали кровлю, установили новые пластиковые окна, провели ремонт фасада с утеплением, отремонтировали места общего пользования, комнаты и пищеблок. Также в здании полностью восстановили все внутренние инженерные коммуникации и установили кондиционеры в комнатах, — отметили в пресс-службе.

Всего фонд восстанавливает в Мариуполе 520 объектов — дома, ПВР, школы, детские сады, МФЦ, а также благоустраивает общественные территории — парки, скверы и аллеи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ильичевском районе Мариуполя завершают благоустройство территории в начальной школе

В начальной школе Мариуполя специалисты отремонтировали все внутренние помещения, провели монтаж сантехнического оборудования (подробнее)