ВСУ возобновили ракетные обстрелы Донецка

Под ракетным огнем ВСУ оказались два района Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня. Боевики выпустили по городу две ракеты. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 14:15 зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка с позиций ВСУ в Орловке. Боевики выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Спустя 15 минут по Куйбышевскому району было выпущено еще три артиллерийских снаряда калибром 155 мм.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли ракетный огонь по Ворошиловскому району Донецка. В результате обстрела зафиксировано прямое попадание боеприпаса в недостроенный дом в ЖК «Бульвар-СИТИ». Пострадавших, к счастью, нет. Под ракетным огнем ВСУ сегодня оказались также Ясиноватая и Светлодарск.

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