В Мариуполе задержали похитившего скутер вора

В Мариуполе задержали мужчину, который похитил скутер стоимостью 85 тысяч рублей. Фото: ДАН

Правоохранители задержали в Мариуполе 33-летнего мужчину, который похитил скутер стоимостью 85 тысяч рублей. Вора задержали при передвижении на похищенном скутере. Об этом сообщили в МВД Донецкой Народной Республики.

— В Жовтневом районе Мариуполя сотрудники полиции задержали мужчину, который похитил скутер. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Правоохранители установили, что припаркованное во дворе многоквартирного дома транспортное средство тайно похитил 33-летний местный житель. Подозреваемый был остановлен и задержан сотрудниками полиции при передвижении на похищенном скутере, — отметили в ведомстве.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что ранее полицейские задержали вора в Горловке. Он похитил у женщину сумку, в которой находились 30 тысяч рублей. Ранее судимому горловчанину грозит до восьми лет лишения свободы с выплатой штрафа.

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