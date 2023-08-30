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НовостиПроисшествия30 августа 2023 10:02

Завершено расследование убийства первого Главы ДНР Александра Захарченко

СК РФ по ДНР завершил расследование по делу об убийстве Алексадра Захарченко
Виктория ПОДАРОВА
Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Следственный комитет завершил расследование по делу об убийстве первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Лидер Республики погиб при взрыве в кафе «Сепар» в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

— Расследование уголовного дела завершено, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что расследованием дела занималось управление Следственного комитета России по ДНР.

Напомним, что первый Глава Республики погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Погиб также телохранитель Александра Захарченко, пострадали еще 12 человек. Ежегодно в Донецке проводят траурный митинг в память о трагической гибели первого Главы. Мероприятия проводят у бюста Алексадра Захарченко, который установлен на Аллее героев в парке имени Ленинского Комсомола.

Ранее в честь первого Главы ДНР Александра Захарченко в Докучаевске переименовали центральную улицу.

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