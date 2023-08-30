Завершено расследование убийства первого Главы ДНР Александра Захарченко

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Следственный комитет завершил расследование по делу об убийстве первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Лидер Республики погиб при взрыве в кафе «Сепар» в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
— Расследование уголовного дела завершено, — заявили в ведомстве.
Отмечается, что расследованием дела занималось управление Следственного комитета России по ДНР.
Напомним, что первый Глава Республики погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Погиб также телохранитель Александра Захарченко, пострадали еще 12 человек. Ежегодно в Донецке проводят траурный митинг в память о трагической гибели первого Главы. Мероприятия проводят у бюста Алексадра Захарченко, который установлен на Аллее героев в парке имени Ленинского Комсомола.
Ранее в честь первого Главы ДНР Александра Захарченко в Докучаевске переименовали центральную улицу.
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