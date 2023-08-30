Мэр Донецка возложил цветы к монументу Йосифу Кобзону

Памятник Йосифу Кобзону установили в Донецке за 15 лет до смерти певца — в 2023 году. Фото: Кулемзин/ТГ

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин возложил цветы к памятнику певцу, Герою ДНР, Народному артисту СССР и ДНР, уроженцу Донбасса, Йосифу Кобзону. Артист скончался 30 августа 2018 года. Кобзон поддерживал Донецкую Народную Республику, всегда мечтал о возвращении Донбасса в Россию.

Память легендарного исполнителя почтил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин. Глава Республики подчеркнул, что жители региона всегда будут помнить его поддержку, концерты в военном Донбассе.

Денис Пушилин добавил, что Йосиф Кобзон тонко он чувствовал Донбасс, всем сердцем был с земляками и остро переживал за то, что приходилось испытывать жителям Республики в связи с агрессией киевского режима.

Монумент Кобзону в Донецке на площади у Дворца молодежи «Юность» установили за 15 лет до смерти певца — 30 августа 2003 года.

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