Украинские войска выпустили по центру Донецка одну ракету из РСЗО

Боевики возобновили ракетные обстрелы центра Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины выпустили по Ворошиловскому району Донецка одну ракету из реактивной системы залпового огня. Под огнем боевиков оказался район бульвара Шевченко и улицы Набережная в центре города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:45 зафиксирован обстрел Ворошиловского района Донецка с позиций ВСУ в Курахово. Боевики выпустили по району одну ракету из реактивной системы залпового огня, — отметили в СЦКК.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что под огнем оказались бульвар Шевченко и улица Набережная. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

Напомним, что по уточненным данным, в результате обстрелов ДНР 29 августа со стороны ВСУ погибли три мирных жителя, одна женщина получила ранение.

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