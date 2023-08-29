Комитет Госдумы России по охране здоровья разрабатывает план развития онкоцентра ДНР

В ДНР обновят онкоцентр, чтобы в нем было приятно работать, заявил Бадма Башанкаев. Фото: кадр из видео Минздрав ДНР

Комитет Государственной Думы по охране здоровья разрабатывает план развития Республиканского онкоцентра в Донецкой Народной Республике. Учреждение планируют оснастить новым оборудованием. Глава профильного комитета Бадма Башанкаев доставил в медучреждение оборудование для исследований и операций. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— Республиканский онкоцентр получил инструментарий для исследований и операций. Председатель Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев привез коллегам комплект лапароскопических инструментов, щетки для эндоскопов, электроаспиратор, — отметили в Минздраве региона.

Бадма Башанкаев подчеркнул, что план развития онкоцентра в ДНР включает оснащение медицинского учреждения новым оборудованием. Специалисты также приведут в порядок уже имеющуюся аппаратуру. Башанкаев добавил, что в модернизированном онкоцентре будет приятно работать.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариупольской больнице интенсивного лечения ремонтно-восстановительные работы идут без остановки лечебного процесса

Несмотря на капремонт, БИЛ Мариуполя круглосуточно оказывает необходимую помощь пациентам (подробнее)