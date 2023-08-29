В Мариуполе завершили ремонт в здании морского лицея

Обновленные современные классы морского лицея в Мариуполе уже 1 сентября готовы принять новых учеников. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

1 сентября свои двери для учеников откроет Мариупольский морской лицей. Здание восстановил «Единый заказчик в сфере строительства». В лицее восстановили и усилили несущие конструкции, провели капитальный ремонт внутренних помещений, заменили окна и инженерные коммуникации. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

— 1 сентября образовательное учреждение примет в восстановленном здании новых лицеистов и проведет торжественную линейку в честь Дня знаний. В лицее были модернизированы и оснащены новым современным оборудованием пищеблок и спортивный зал. Помимо этого, в лицее появились новые современные классы и лаборатории для занятий по физике, химии, информатике и другим предметам, — отметили в ППК «Единый заказчик».

Общая площадь восстановленного лицея — почти пять тысяч «квадратов», вместимость — до 300 учеников. Учится в образовательном учреждении могут как юноши, так и девушки с 7 по 10 класс. В них школьники смогут пройти профориентационные программы для тех, кто мечтает посвятить себя морским профессиям.

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