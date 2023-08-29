Ремонт на админгранице ДНР позволит в несколько раз увеличить пропускную способность КПП

Ремонтные работы ведут сразу на трех пунктах пропуска в ДНР. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты продолжают ремонт пропускных пунктов на административной границе Донецкой Народной Республики. Ремонт на КПП Матвеев Курган, Куйбышево и Весело-Вознесенка позволит в несколько раз увеличить пропускную способность. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

— В пункте пропуска Матвеев Курган завершается обустройство 4 дополнительных полос контроля. Выполнен монтаж блок-модулей, ограждения территории, уложено новое асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка. Ведутся работы по установке знаков, работы по запуску в работу инспекционно-досмотрового комплекса портального типа. По итогу реализации мероприятий пропускная способность Матвеева Кургана вырастет с 1500 до 3500 транспортных средств в сутки, — заявили в ведомстве.

В Куйбышево укладывают новый асфальт, монтируют ограждения и блок-модули. Пропускная способность КПП увеличится в 1500 до 3500 машин в сутки.

— В ключевом для транзита грузов пункте пропуска Весело-Вознесенка создаются два дополнительных коридора для пропуска грузовых транспортных средств. Это еще 12 полос движения с кабинами паспортного контроля, навесами и всем необходимым оборудованием для контроля и безопасности, — заявили в Минтрансе.

Благодаря работам и расширению инфраструктуры пропускная способность увеличится с 2000 до 7500 машин в сутки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин вручил вице-премьеру России Марату Хуснуллину орден Республики

Марату Хуснуллину вручили награду за вклад в восстановление и развитие строительной отрасли ДНР (подробнее)