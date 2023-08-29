Пострадавшие при обстреле ВСУ мирные жители Горловки скончались

ВСУ обстреляли молокозавод в Горловке, погибли три мирных жителя. Фото: Приходько/ТГ

Мирные жители, пострадавшие в результате обстрела ВСУ Центрально-Городского района Горловки, скончались. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

— Двое мирные жителей Горловки, получивших ранения в результате обстрела со стороны ВФУ, скончались до приезда скорой помощи, – заявил градоначальник.

Приходько добавил, что количество погибших в Горловке возросло до трех. В результате артиллерийского обстрела молокозавода повреждены инфраструктура.

— Ужасающие последствия обстрела горловского молокозавода со стороны украинских боевиков. Трое погибших мирных граждан, множественные повреждения инфраструктуры предприятия, — добавил мэр.

Напомним, что ранее украинские войска выпустили десять артиллерийских снарядов калибром 152 мм по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. До этого ВСУ сбросили на поселок Зайцево один боеприпас с БПЛА.

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